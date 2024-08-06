زهيّر المغزاوي يُودع ملف ترشّحه للانتخابات الرئاسية لدى الهيئة

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قدم أمين عام حركة الشعب زهير مغزاوي ظهر اليوم الثلاثاء 8 أوت 2024 ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر القادم.



ورغم تحصله على تزكيات شعبية فاقت 15 ألف وفق تصريحه لموزاييك فقد خيّر إيداع تزكيات نيابية أمضاها 15 نائبا قدم منها 11 تزكية لمصالح الهيئة العليا المسقلة للانتخابات مؤكدا أنه خير ذلك رفعا لكل لبس بعد اللغط الحاصل حول التزكيات .





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وفي تصريحه لوسائل الإعلام عقب تقديم ملفه، وصف المغزاوي المشهد الانتخابي بالمتشنج، قائلا ''ليس في تونس صالح وثمود كلنا تونسيون وعلى وزير الداخلية تمكين المترشحين من البطاقة عدد 3..''.



واعتبر المغزاوي أن تقييم حزبه للثلاث السنوات الماضية دفعه للترشح ومنها عدم شفافية الاتفاقية مع ميلوني والمرسوم 54 وقانون تجريم التطبيع إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل غير مسبوق، وفق قوله.



ووجّه المغزاوي في تصريحه رسالة لرئيس الجمهورية مفادها أن عددا من مناصريه يستعملون موارد الدولة لجمع التزكيات لفائدته، مطالبا بتحييد الإدارة.

موزاييك