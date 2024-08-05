قيس سعيد : أنا لم أتدخل في القضاء ولا أفرح عندما يتم سجن شخص على معنى المرسوم 54 ‎

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دعا الاثنين 5 اوت، عدد من الصحفيين رئيس الجمهورية بمناسبة ايداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية الي اصدار عفو خاص على الصحفيين الذين يحاكمون على معنى المرسوم 54.



وردا على دعوة الصحفيين قال رئيس الجمهورية انه لم يتدخل في القضاء وانه تم اصدار عفو خاص على عدد من المدونين وهناك عدد اخر القضايا لا تتعلق بحرية الصحافة.





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وتابع رئيس الجمهورية قائلا بأنه لا يفرح حينما يتم الزج بشخص في السجن على معنى المرسوم 54 مضيفا بأنه لا يعمل على الزج بالصحفيين او غيرهم في السجن وان النيابة هي التي تحركت من تلقاء نفسها.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا بأنه لا يفرح حينما يتم الزج بشخص في السجن على معنى المرسوم 54 مضيفا بأنه لا يعمل على الزج بالصحفيين او غيرهم في السجن وان النيابة هي التي تحركت من تلقاء نفسها.