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أعضاء لجنة الحقوق والحريات يتبرؤون من بيان رئيسة اللجنة الذي يدعو الي عدم التضييق على المترشحين للرئاسة‎

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فاطمة مسدي/هالة جاب الله رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان
Publié le Vendredi 02 Août 2024 - 07:28 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أصدر الخميس 1 أوت، عدد من أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بيانا تبرؤوا من خلاله من بيان صادر باسم رئيسة اللجنة ومقررها يدعوان فيه الي عدم التضييق على المترشحين للرئاسة وتمكينهم من الوثائق اللازمة لاستكمال ملفات ترشحاتهم.
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وعبر أعضاء اللجنة عن استنكارهم من اصدار البيان المذكور مؤكدين أنه لا يلزمهم في شيء مطالبين رئيسة اللجنة ومقررها بتغيير الامضاء في البيان من صفتهما باللجنة الي امضاء بالصفة الشخصية.

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