فاطمة المسدي: 'رئيسة لجنة الحقوق والحريات تنشط في جمعية مشبوهة'

وأضافت المسدي، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّ "رئيسة لجنة تهجّمت عليها يوم أمس أمام باب الجلسة العامة داخل البرلمان، واتّهمتها بأخذ أموال من القيادي في حركة النهضة، علي العريّض سنة 2012"، وذلك بعد معرفتها بالإتّهامات التي وجّهتها لها المسدّي.