بعد إتّهامها بالإنخراط في جمعية مشبوهة.. رئيسة لجنة الحرّيات تردّ

قالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات، هالة جاب الله، اليوم الأربعاء، إنّ "الإنتماء إلى جمعية ليس تهمة وما قالته النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي مؤسف"، وذلك ردّا على إتّهام وجّهته المسدّي لجاب الله بخصوص "الإنخراط في جمعية مشبوهة لديها تمويلات خارجية وتنشط من أجل توطين الأفارقة في تونس".



وأكّدت جاب الله، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة أنّها ستلجأ إلى القضاء بخصوص ما قالته فاطمة المسدي، مضيفة بالقول: "مستواي التعليمي وخبرتي المهنية يمنعني من الإنجرار وراء ما قالته المسدي".

ونفت جاب الله ما قالته المسدّي عن إتّهامها بتلقّي أموال من القيادي بحركة النهضة علي العريّض سنة 2012، مجدّدة أسفها بشأن "هذا التلاسن وأحاديث الأروقة"، وفق توصيفها.



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وبيّنت رئيسة لجنة الحقوق والحريات أنّ "النائب بمجلس نواب الشعب مستعجلة على مبادرتها بخصوص قانون الجمعيات ولكن المشاريع الرئاسية والحكومية لهم الأولوية"، موضّحة أن "اللّجنة الآن تركّز على مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريْين".





وبيّنت رئيسة لجنة الحقوق والحريات أنّ "النائب بمجلس نواب الشعب مستعجلة على مبادرتها بخصوص قانون الجمعيات ولكن المشاريع الرئاسية والحكومية لهم الأولوية"، موضّحة أن "اللّجنة الآن تركّز على مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريْين".