مدينة العلوم بتونس تنظم مهرجان العلوم بمعتمدية طينة بولاية صفاقس من 15 إلى 17 فيفري الجاري

تنظّم مدينة العلوم بتونس، خلال الفترة من 15 إلى 17 فيفري الجاري، مهرجان العلوم بمعتمدية طينة بولاية صفاقس، بهدف تبسيط العلوم ونشرها وتعميم الثقافة العلمية والإبتكار لدى مختلف فئات المجتمع وعلى كامل التراب التونسي.كما يجسّد هذا الحدث، الإنفتاح والتكامل مع المنظومة التربوية والتعليم العالي والبحث والتطوير والإبتكار، من خلال إرساء جسور للمعرفة، بغاية بناء ثقافة علمية وطنية تقوم على روح التعاون والمنهج التشاركي، فضلاً عن تعزيز "علوم القرب" الذي يساهم في تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة في تونس.وستتناول هذه التظاهرة وفق بلاغ صادر عن مدينة العلوم، عديد المحاور على غرار علوم الفلك والرياضيات والفيزياء وعلوم البيئة والمحيط والتكنولوجيا.وسيتولى مجموعة من مؤطري مدينة العلوم بتونس خلال هذه الفعالية، تقديم محاضرة حول "الكواكب العملاقة" وسلسلة من العروض العلمية والفرجوية بالقبة الفلكية في الفيزياء ومن خلال نظارات الواقع الإفتراضي، إلى جانب ورشات علمية في الرياضيات وعلوم الفلك وعلوم البيئة والتغيرات المناخية.كما يتضمن البرنامج سهرة فلكية خاصة لرصد هلال شهر رمضان 1447 ومشاهدة كوكب المشتري وكوكب زحل.