Babnet   Latest update 14:28 Tunis

مدينة العلوم بتونس تنظم مهرجان العلوم بمعتمدية طينة بولاية صفاقس من 15 إلى 17 فيفري الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 13:40 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تنظّم مدينة العلوم بتونس، خلال الفترة من 15 إلى 17 فيفري الجاري، مهرجان العلوم بمعتمدية طينة بولاية صفاقس، بهدف تبسيط العلوم ونشرها وتعميم الثقافة العلمية والإبتكار لدى مختلف فئات المجتمع وعلى كامل التراب التونسي.
كما يجسّد هذا الحدث، الإنفتاح والتكامل مع المنظومة التربوية والتعليم العالي والبحث والتطوير والإبتكار، من خلال إرساء جسور للمعرفة، بغاية بناء ثقافة علمية وطنية تقوم على روح التعاون والمنهج التشاركي، فضلاً عن تعزيز "علوم القرب" الذي يساهم في تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة في تونس.
وستتناول هذه التظاهرة وفق بلاغ صادر عن مدينة العلوم، عديد المحاور على غرار علوم الفلك والرياضيات والفيزياء وعلوم البيئة والمحيط والتكنولوجيا.

وسيتولى مجموعة من مؤطري مدينة العلوم بتونس خلال هذه الفعالية، تقديم محاضرة حول "الكواكب العملاقة" وسلسلة من العروض العلمية والفرجوية بالقبة الفلكية في الفيزياء ومن خلال نظارات الواقع الإفتراضي، إلى جانب ورشات علمية في الرياضيات وعلوم الفلك وعلوم البيئة والتغيرات المناخية.
كما يتضمن البرنامج سهرة فلكية خاصة لرصد هلال شهر رمضان 1447 ومشاهدة كوكب المشتري وكوكب زحل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323319

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 فيفري 2026 | 20 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:22
17:54
15:28
12:40
07:15
05:47
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
16°-9
17°-9
19°-14
19°-14
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>