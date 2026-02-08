Babnet   Latest update 14:28 Tunis

الباحث حسام الدين درويش يقدم محاضرتين في تونس حول المعجم التاريخي للغة العربية أرابيكا والدولة المدنية في الفكر العربي والغربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69885b403c6aa8.69315759_kqmlhngfojeip.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 14:05
      
يقدم الباحث الجامعي الدكتور حسام الدين درويش خلال شهر فيفري الحالي محاضرتين فكريتين بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس العاصمة، تحمل الأولى عنوان "في العروبة الناعمة: المعجم التاريخي للغة العربية والموسوعة العربية – أرابيكا" والثانية بعنوان "الدولة المدنية في الفكر العربي (والغربي)".
وتقام المحاضرتان المفتوحتان للعموم، وخاصة للمهتمين بالشأن الفكري والفلسفي، بمقر المركز الواقع في "نوتردام" بالعاصمة، وتلتئم الأولى يوم الثلاثاء 17 فيفري بداية من الساعة الثانية بعد الظهر، والثانية في اليوم الموالي، (الأربعاء 18 فيفري/س 14)، ويديرها الأستاذ قاسم الغربي الدكتور في الفلسفة المعاصرة، والباحث في مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية – تونس، ورئيس تحرير المجلة الإلكترونية Bulletin du Chercheur، وعضو لجنة تحرير المجلة البرازيلية Revue des Sciences Sociales.
والدكتور حسام الدين درويش كان حل ضيفا على معرض تونس الدولي للكتاب في دورة 2023 وهو محرّر علميّ في قسم الفلسفة في الموسوعة العربية (أرابيكا) بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وكاتب وباحث ومحاضر في قسم لغات وثقافات العالم الإسلاماتي بكلية الفلسفة في جامعة كولونيا بألمانيا.

وهو كذلك حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة (تخصّص الهيرمينوطيقا) من جامعة بوردو 3 بفرنسا، شغل مناصب بحثية وأكاديمية بعدد من الجامعات ومراكز البحث الألمانية، وأسهم في تنظيم وإدارة عشرات الندوات والورشات والمؤتمرات الفكرية، وهو رئيس مجلس إدارة منتدى تفاكر للحوار والثقافة في ألمانيا.
تتمحور أبحاثه حول الفلسفة المعاصرة، والفكر العربي الحديث، والدراسات الإسلامية والثقافية، وله إسهامات علمية واسعة تشمل تأليفًا وتحريرًا وترجمةً باللغات العربية والفرنسية والإنقليزية.
