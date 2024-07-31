تونس: انطلاق أشغال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66aa1ac6047c53.64833247_nojkfilhgmeqp.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت صباح اليوم الأربعاء ، أشغال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في نسختها التاسعة والثلاثين ، التي تنعقد هذه السنة بمقر الأكادمية الدبلوماسية الدولية بتونس، بعد ثلاث سنوات من الانقطاع تحت عنوان: "دور الدّبلوماسيّة التّونسيّة في رفع مختلف التّحدّيات".



و تولّى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، افتتاح أشغال هذه الندوة، بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية، وعدد من الإطارات السامية للوزارة، إضافة إلى حضور مميز ولأول مرّة لسفراء الدول الأجنبية المعتمدين في تونس في الجلسة الافتتاحيّة.





...



وفي كلمته الافتتاحيّة، أكّد نبيل عمّار على أهمية هذه الندوة في تعزيز العمل الدبلوماسي التونسي، متوجهاً بالشكر والامتنان إلى رئيس الجمهورية على الدعم المتواصل الذي ما فتئ يقدمه إلى السلك الدبلوماسي، والذي مكّن الدبلوماسية التونسية، بفضل وضوح المواقف والثبات على المبادئ في السياسة الخارجية، من الاضطلاع بدورها في الدفاع عن مصالح تونس العليا وتحقيق أهدافها الوطنية.



وأشار الوزير إلى التزام تونس بقيم العدل والمساواة في العلاقات الدولية، وتشبثها بمبدأ السيادة الوطنية والتعامل القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمصالح المشتركة. كما شدّد على المساندة الثابتة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، وأدان بشدة الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية المحتلّة، معبّراً عن تضامن تونس حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني.



وتشكّل هذه الندوة فرصة هامة لتجديد التزام تونس بالعمل الدبلوماسي الفعّال وتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وتدارس دور الدبلوماسية التونسية في حماية مصالح تونس والدفاع عنها وتثمينها وفق وثيقة تقديمية للندوة



وسيشارك في أشغال الندوة كلّ من وزير الداخلية ووزيرة المالية ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية ووزير السياحة إلى جانب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، مما يتيح تدارس عدد من المسائل وتبادل الآراء بين رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية وات والوزراء كل حسب مجال اختصاصه.

كما سيتم التركيز ، خلال هذه الندوة ، على دور هذه البعثات في إنجاح المحطة الانتخابية القادمة وتطوير الخدمات الموجهة للتونسيين بالخارج

