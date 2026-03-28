بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي
اختُتمت مساء السبت مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، حيث تأكدت ملامح الدور نصف النهائي بعد منافسات الجولة.
النتائج* مولدية بوسالم – الترجي الرياضي: 0-3
* النجم الساحلي – النادي الصفاقسي: 3-0
* الأولمبي القليبي – اتحاد النقل بصفاقس: 3-2
الترتيب النهائي لمرحلة التتويج1. الترجي الرياضي – 29 ن
2. مولدية بوسالم – 22 ن
3. النجم الساحلي – 18 ن
4. النادي الصفاقسي – 11 ن
5. الأولمبي القليبي – 8 ن
6. اتحاد النقل بصفاقس – 1 ن
برنامج نصف النهائيوفق نظام البطولة، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى نصف النهائي، حيث يواجه:
* الترجي الرياضي × النادي الصفاقسي
* مولدية بوسالم × النجم الساحلي
ويتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق 3 انتصارات في سلسلة المواجهات.
