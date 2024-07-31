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الاحتفاظ برئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية

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قرار قضائي في حق الرئيس المدير العام للتونيسار
Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 09:36 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تمّ في ساعة متأخرة من ليلة البارحة الاحتفاظ برئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية، وذلك في علاقة ملف قضية الكاتب العام لنقابة الخطوط الجوية التونسية نجم الدين المزوغي، وسيمثل الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية اليوم الأربعاء أمام النيابة العمومية، وفق ما أكده المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس لاذاعة موزاييك.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة إضافية بالكاتب العام لنقابة الخطوط الجوية التونسية نجم الدين المزوغي.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بالاحتفاظ بنجم الدين المزوغي وذلك إثر إيقافه بأحد المعابر الحدودية، استنادا إلى إدراجه في التفتيش بإذن من النيابة العمومية من أجل تتبعات تتعلق ''بتدليس شهائد علمية وإعداد محل لتعاطي البغاء والتوسط فيه والارتشاء عبر استخلاص مبالغ مالية للتدخل في الانتدابات والترقيات صلب شركة الخطوط الجوية التونسية''.


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