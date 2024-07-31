تمّ في ساعة متأخرة من ليلة البارحة الاحتفاظ برئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية، وذلك في علاقة ملف قضية الكاتب العام لنقابة الخطوط الجوية التونسية نجم الدين المزوغي، وسيمثل الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية اليوم الأربعاء أمام النيابة العمومية، وفق ما أكده المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس لاذاعة موزاييك.وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة إضافية بالكاتب العام لنقابة الخطوط الجوية التونسية نجم الدين المزوغي.