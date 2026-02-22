أطلقت الجامعة التونسية للنسيج والملابس طلب ترشّح لفائدة مؤسسات النسيج للمشاركة بصالون "تاكنسيج" (Techtextil) الدولي، المزمع تنظيمه بفرانكفورت بألمانيا من 21 وحتّى 24 أفريل 2026.وأوضحت الجامعة أن طلب الترشّح موجّه للمؤسسات المنضوية بجامعة النسيج أو/والمستفيدة من برنامج إكسبورتي من مشروع "النمو النوعي لأجل التشغيل"، الذي يجري تنفيذه بإشراف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تونس، على ان تقبل هذه الترشحات إلى حدود، الجمعة 27 فيفري 2026. وسيقع انتقاء ست مؤسسات للمشاركة لتقديم جودة وكفاءة ومدى التجديد لمنتجاتها على المستوى الدولي، واستغلال فضاء عرض مخصص لها ضمن هذه التظاهرة.ويعد Techtextil صالونا دوليا مرجعيا في مجال النسيج التقني المتسخدم في عدّة صناعات والأقمشة غير المنسوجة ومعدّات النسيج المجددة، وأقمشة الأداء العالي للملابس الواقية، والألياف والخيوط.وتجمع هذه التظاهرة، التّي تنتظم كل سنتين، كامل سلسلة القيمة، ومجالات البحث والتجهيزات الاساسية إلى حدود التطبيقات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. كما تعتبر موعدا للاطلاع على الحلول التكنولوجية الصاعدة وربط شراكات صناعية.