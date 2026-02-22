Babnet   Latest update 15:33 Tunis

إطلاق طلب ترشح للمؤسسات للمشاركة بصالون "تاكنسيج"بفرانكفورت من 21 إلى 24 أفريل 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699ae1f84eba30.88649046_ihofqjlkenmgp.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 15:10 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أطلقت الجامعة التونسية للنسيج والملابس طلب ترشّح لفائدة مؤسسات النسيج للمشاركة بصالون "تاكنسيج" (Techtextil) الدولي، المزمع تنظيمه بفرانكفورت بألمانيا من 21 وحتّى 24 أفريل 2026.

وأوضحت الجامعة أن طلب الترشّح موجّه للمؤسسات المنضوية بجامعة النسيج أو/والمستفيدة من برنامج إكسبورتي من مشروع "النمو النوعي لأجل التشغيل"، الذي يجري تنفيذه بإشراف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تونس، على ان تقبل هذه الترشحات إلى حدود، الجمعة 27 فيفري 2026. وسيقع انتقاء ست مؤسسات للمشاركة لتقديم جودة وكفاءة ومدى التجديد لمنتجاتها على المستوى الدولي، واستغلال فضاء عرض مخصص لها ضمن هذه التظاهرة.


ويعد Techtextil صالونا دوليا مرجعيا في مجال النسيج التقني المتسخدم في عدّة صناعات والأقمشة غير المنسوجة ومعدّات النسيج المجددة، وأقمشة الأداء العالي للملابس الواقية، والألياف والخيوط.
وتجمع هذه التظاهرة، التّي تنتظم كل سنتين، كامل سلسلة القيمة، ومجالات البحث والتجهيزات الاساسية إلى حدود التطبيقات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. كما تعتبر موعدا للاطلاع على الحلول التكنولوجية الصاعدة وربط شراكات صناعية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324074

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 فيفري 2026 | 4 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:35
18:09
15:39
12:40
06:59
05:33
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
21°-8
22°-9
22°-10
23°-11
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>