منظمة الصحة العالمية: الامتناع 15 ساعة يوميًا دليل على إمكانية ترك التدخين نهائيًا

أكد مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس أن شهر رمضان يمثّل فرصة حقيقية للإقلاع عن التبغ ومشتقات النيكوتين، مبرزًا أن قدرة الصائم على الامتناع عن التدخين لما يقارب 15 ساعة يوميًا تؤكد إمكانية التخلّي عنه نهائيًا، في حال توفّر العزيمة والدعم اللازمين.وأوضحت منظمة الصحة العالمية بتونس أن شهر رمضان يشكّل فرصة ثمينة لإعادة النظر في العادات اليومية، ويُعدّ من أنسب الفترات لاتخاذ خطوة جدّية نحو الإقلاع عن التدخين، لما يوفره من إرادة قوية، وانقطاع لساعات طويلة عن استهلاك التبغ، وأجواء روحانية تعزّز قوة القرار والتغيير الإيجابي.وأعدّت المنظمة، بالشراكة مع التحالف التونسي ضد التدخين، على امتداد شهر رمضان، 30 حلقة توعوية لتشجيع المواطنين على الإقلاع عن التدخين.وتتميّز هذه الحلقات بأسلوب رمضاني مبسّط، وتتضمن رسائل معتمدة ومتطابقة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، مع مراعاة خصوصية هذا الشهر.كما تعمل المنظمة على نشر نصائح يومية وتشجيعات علمية لدعم الراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.وأشارت، في المقابل، إلى أن شهر رمضان يشهد تزايدًا في الترويج لمنتجات التبغ التقليدية والجديدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يساهم في تطبيع سلوك التدخين والتأثير في فئات الأطفال والشباب على وجه الخصوص.واعتبرت أن لوسائل الإعلام دورًا محوريًا في تشكيل السلوكيات المجتمعية، داعية إلى المساهمة في حملات توعوية تشجّع على الإقلاع عن التدخين، وتسليط الضوء على مخاطر التبغ بمختلف أشكاله.وشددت على ضرورة دعم رسائل إيجابية تحفّز الشباب والأسر على تبنّي أنماط حياة صحية، وتجنّب المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تطبيع مشاهد التدخين أو تقديمه بصورة جذابة.