تمديد الاحتفاظ بكاتب عام نقابة الخطوط التونسية نجم الدين المزوغي

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة اضافية بالكاتب العام لنقابة الخطوط الجوية التونسية نجم الدين المزوغي.



وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بالاحتفاظ بنجم الدين المزوغي، وذلك إثر إيقافه بأحد المعابر الحدودية، استنادا إلى إدراجه في التفتيش بإذن من النيابة العمومية من أجل تتبعات تتعلق ''بتدليس شهائد علمية وإعداد محل لتعاطي البغاء والتوسط فيه والارتشاء عبر استخلاص مبالغ مالية للتدخل في الانتدابات والترقيات صلب شركة الخطوط الجوية التونسية''.





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المصدر موزاييك