الترفيع في ميزانية الاعداد الأولمبي والبارالمبي بنسبة 14.46 بالمائة وتخصيص 30 عقد أهداف لـرياضيي النخبة ذوي المستوى العالي

- كشفت وزارة الشباب والرياضة أنّه تمّ الترفيع في ميزانية الاعداد الأولمبي والبارالمبي من 4.200.000 (بحساب الألف دينار) في ميزانية 2025 الى 4.815.000 (بحساب الألف دينار) في ميزانية 2026 أي بنسبة تطور بلغت 14.46 بالمائة.وجاء ذلك خلال يوم اعلامي حول واقع الرياضة بتونس، انتظم اليوم الثلاثاء بدار الجامعات الرياضية، في حضور عدد هام من رؤساء الجامعات الرياضية، تمّ خلاله تقديم جملة من المعطيات العامة حول واقع الرياضة وطرح استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتطوير الرياضة ودعم رياضيي النخبة.وأكد احسان الزوق المكلف بتسيير الادارة العامة للرياضة صلب وزارة الشباب والرياضة أنّ تدخل الدولة في دعم الإعداد الأولمبي والبارالمبي لفائدة رياضيي النخبة ذوي المستوى العالي يعد ركيزة أساسية في سياسة تطوير الأداء الرياضي، باعتباره مسارا إعداديا طويل المدى يمتد على أربع سنوات، ويهدف إلى تحقيق أفضل النتائج في الألعاب الأولمبية والبارالمبية والتظاهرات العالمية.وأوضح أنّ مقاربة الدولة التونسية ترتكز على تمويل برامج التحضيرات متعددة السنوات عبر برمجة منح تغطي مختلف مراحل الإعداد (تربصات داخلية وخارجية، مشاركات دولية، إعداد بدني وذهني)، بما يضمن استمرارية العمل وتدرّجه نحو الذروة التنافسية، و توفير الدعم اللوجستي المتكامل من خلال تأمين التنقل، الإقامة، التجهيزات، وظروف التدريب المثلى التي تساعد الرياضي على التركيز الكامل على الأداء.كما أضاف أنّ المقاربة تعتمد أيضا على منظومة تقييم سنوية ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة لمتابعة تطور الرياضيين وضبط البرامج بصفة دورية، مع إمكانية مراجعة الأهداف والوسائل حسب النتائج المحققة، وارساء مقاربة تعاقدية ناجعة من خلال عقود أهداف تربط الدعم العمومي بالنتائج المنتظرة، بما يضمن حوكمة أفضل ونجاعة في توظيف الموارد.وأشار الى أنّ هذه المنظومة أثبتت نجاعتها في تحسين مردودية الرياضيين وتحقيق نتائج متميزة على المستويين الأولمبي والعالمي، بما عزز مكانة تونس في المحافل الدولية، وفق تعبيره.وأبرز أنّ دعم الإعداد الأولمبي والبارالمبي يعد استثمارا استراتيجيا طويل الأمد في رياضة النخبة، قائما على الاستمرارية، التقييم، والتميز.وكشف أنّ وزارة الشباب والرياضة خصصت عددا هاما من عقود الأهداف، دون ذكر القيمة الجملية لها، لفائدة 30 رياضيا من رياضيي النخبة ذوي المستوى العالي في أكثر من اختصاص، منهم 11 رياضيا من رياضة المعوقين.وذكر أنّ الرياضيين المعنيين بعقود الأهداف هم رباعي السباحة: أحمد الجوادي وجميلة بولكباش وأحمد أيوب الحفناوي ورامي الرحموني، وخماسي التايكواندو: محمد خليل الجندوبي وفراس القطوسي وشيماء التومي ووفاء المزغوني ومعتز العيفاوي، ورباعي ألعاب القوى: مروى بوزياني ومحمد أمين الجهيناوي وأحمد الجزيري وريان الشارني، وثنائي التجديف: خديجة الكريمي وسلمى الذوادي، والمبارز فارس الفرجاني، ولاعب كرة الطاولة وسيم الصيد، والرباع أيمن باشا، ومصارع الوشو كونغ فو رافد المبروك.أما عقود الأهداف المخصصة لرياضة المعوقين فقد شملت كل من: وليد كتيلة وياسين القنيشي وأحمد بن مصلح ومروى البراهمي ورجاء الجبالي وسمية بوسعيد وأمان الله التيساوي ومحمد نضال الخليفي وجدي بوكحيلي وياسين الغربي وروعة التليلي.وفي شأن متصل، كشف ممثل وزارة الشباب والرياضة، أنّه تمّ في المجمل الترفيع في الميزانية الجملية للتدخلات لفائدة الجامعات الرياضية من 52.190 مليون دينار سنة 2025 إلى 56.340 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة قدرها 4.150 مليون دينار تمثل نسبة زيادة بـــ 8 بالمائة ، ما يعكس توجه الدولة نحو مزيد دعم النشاط الرياضي وتعزيز مشاركة المنتخبات الوطنية والهياكل الرياضية في الاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية.