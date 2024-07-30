من اجل الارتشاء : المكلف العام يطالب بتغريم ضابط سامي سابق بالديوانة باكثر من مليون د ويطالب بمصادرة امواله واملاكه

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باشرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،النظر في ملف قضية تعلقت بارتكاب شبهات فساد مالي من قبل ضابط سامي سابق بالديوانة وتسلمه رشاوي من قبل رجال أعمال مقابل تسهيل مرور بضائع تابعة لهم.



وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية وهي تغريم المتهم لفائدة الدولة باكثر من مليون د كما طالب بمصادرة املاكه وامواله والاذن بالنفاذ العاجل .





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وتبين انه لم يتم جلب المتهم وتقرر تأجيل المحاكمة لاحضاره من السجن .

