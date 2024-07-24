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الTAS تحرم محمد أمين القنيشي من أولمبياد باريس

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Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 12:52 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أصدرت المحكمة الرياضية الدولية 'التاس' قرارها النهائي في قضية المصارع التونسي أمين القنيشي بمعاقبته وايقافه لمدة 4 سنوات عن النشاط الرياضي وبالتالي غيابه رسميا عن المشاركة في أولمبياد باريس 2024

وتعود أسباب القضية الى امتناع القنيشي عن الامتثال لتعليمات لجنة تابعة لوكالة مكافحة المنشطات الدولية ورغم أن تحليله جاء إيجابيًا.

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وكان محمد أمين القنيشي (وزن 130 كلغ مصارعة رومانية) قد ضمن تأهله رسميا الى أولمبياد باريس 2024، خلال منافسات الدورة الترشيحية الجارية بمدينة الاسكندرية شهر مارس الماضي، وفق ما أعلنته اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية

ويذكر أن الوفد التونسي المشارك في الاولمبياد تقلص عدده ال 26 مشاركا بعد استبعاد القنيشي


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