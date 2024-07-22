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قاصران وصديقهما يسحلون كهلا بالحجارة حتى الموت

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Publié le Lundi 22 Juillet 2024 - 09:48 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أذنت أمس النيابة العمومية بسوسة بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقيّة القصد وذلك بعد مقتل شاب من مواليد سنة 1984 نتيجة تعرّضه إلى السحل و الإعتداء بالعنف والضّرب بالحجارة من قبل ثلاثة أشخاص ، إثنان منهما قُصّر وذلك بسبب خلاف جدّ بينهم أثناء جلسة خمرية ، هذا وقد تمكّنت وحدات الأمن بمنطقة سوسة الجنوبية من القبض على الجناة وتمّ الإحتفاظ بهم على ذمّة الأبحاث .
وقد تم رفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة...


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