حمام الأنف :حملة أمنية بالقطار تطيح ب10 عناصر اجرامية خطيرة

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تمكنت أمس الفرقة السابعة إثر حملة أمنية على كامل الخط الجنوبي تونس حمام الأنف للتصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام و التصدي لظاهرة السرقة بالنشل و تعقب العناصر المفتش عنها من القبض على 10 عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل ترويج المخدرات، السرقة، المراودة، العنف الشديد، الفرار من الجندية، حمل سلاح أبيض بدون رخصة، بطاقة جلب..



وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.

