نابل: كلب ينهش صاحبته المسنة ويتسبب في وفاتها

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أكدت مصادر لمراسل اذاعة إي أف أم في ولاية نابل ، أن مسنة تبلغ من العمر أكثر من ستين سنة فارقت الحياة عصر اليوم السبت 13 جويلية 2024، بعد أن قام كلب بتمزيقها وقتلها داخل منزلها بمنطقة المرازقة من معتمدية الحمامات.





هذا وأضافت المصادر ذاتها، أن الكلب الموجود في المنزل، كان على ملك ابنها القاطن في الخارج، وهو من النوع الخطير جدا الذي وجب الاحتياط في التعامل معه ووضع كمامة له.



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كما أوضح المصادر، أن أحد الأجوار هو من قام بالاتصال بالوحدات الأمنية بعد سماعه لصراخ العجوز التي تم نقلها لمستشفى الطاهر المعموري بنابل للتشريح لمعرفة ساعة وأسباب الوفاة الحقيقية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أعوان الأمن اضطروا إلى قتل الكلب كي يتمكنوا من الدخول إلى المنزل.

