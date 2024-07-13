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الإحتفاظ بالنائب السابق عياض اللومي

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Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 18:46 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالاحتفاظ بالنائب السابق بالبرلمان المنحل عياض اللومي استنادا الى منشور تفتيش صادر في حقه وفق ما أكده لاذاعة موزاييك نزار لعوج الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة في تصريحه لموزاييك بأن النائب السابق تم ادراجه في التفتيش على خلفية شكاية كانت تقدمت بها ضده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفته عضوا بالحملة الانتخابية لنبيل القروي خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، من أجل شبهة تقديم تبرعات عينية أو نقدية قصد التأثير على الناخب.

...

وتمت إحالة الشكاية على أنظار فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالتضامن واثر الانتهاء من السماعات والأبحاث تم ادراج المظنون فيه في التفتيش.

وختم نزار لعوج بالاشارة الى أن عياض اللومي سيتم احالته لاحقا على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا.


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