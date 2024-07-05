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السطو على اموال امراة داخل فرع بنكي

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 14:58 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تمكن ظهر اليوم اعوان واطارات اقليم الأمن الوطني بسوسة من القبض على مقترف عملية سطو على حقيبة اموال امراة داخل فرع بنكي بالجهة ...

وكشفت الابحاث ان المتهم تعقب المتضررة ولحق بها للفرع البنكي ولما شاهدها وتسحب الاموال وتضعها في حقيبتها باغتها وافتكها منها ولاذ بالفرار لتتمكن الوحدات المذكورة من القبض عليه .


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