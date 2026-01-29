باجة: الحماية المدنية تتدخّل بعدد من الطرقات لإزاحة الأشجار المتساقطة بسبب الرياح القوية

تدخّلت فرق الحماية المدنية بالطريق الوطنية رقم 5 وبطريق مستوتة بباجة الجنوبية وبتبرسق لإزاحة الأشجار المتساقطة بالطرقات بسبب الرياح القوية التي هبّت، أمس الأربعاء، على ولاية باجة ووصلت سرعتها الى 100 كيلومتر في الساعة، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.كما شهدت ولاية باجة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تساقط كميّات من الأمطار بلغت 23 ميليمترا بنفزة، و16 مم بعمدون، و21 مم بسدّ كسّاب، و10 مم بباجة المحطة، و9 مم بسدّ سيدي سالم، و11 مم بتبرسق، و7 مم بكل من تستور وقبلاط.وفي ذات السياق، نبّه المعهد الوطنى للرصد الجوي، في نشرة متابعة، الى تواصل نزول امطار غزيرة بالشمال الغربي اليوم الخميس، مع توقع هبوب رياح قوية تصل سرعتها الى 120 كيلومترا في الساعة السبت القادم.