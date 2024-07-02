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6 سنوات سجنا وخطية ب400 الف دينار في حق الناطق الرسمي باسم الداخلية سابقا ....

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Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 15:19 قراءة: 0 د, 11 ث
      
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 6 سنوات سجنا في حق الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مع تخطئته بمبلغ 400 ألف دينار وذلك بخصوص القضية المتعلقة بغصب أموال الغير باستغلال خصائص الوظيف.


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