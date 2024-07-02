موزاييك تنشر تفاصيل عقد الرعاية بين شركة أمريكية والنادي الإفريقي

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كشف مصدر من الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي لموزاييك اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024 أن إدارة الفريق توصلت إلى اتفاق نهائي مع شركة أمريكية على ملك رجل الأعمال جايمس كوكس من أجل إمضاء عقد استشهار ورعاية يمتد لأربع سنوات.



وسيحصل النادي الإفريقي على مبلغ قدره 4 ملايين دولار في السنة ( 12.5 مليون دينار تونسي سنويا)، مقابل العقد الذي يمتد لأربع سنوات، وهو ما يعني حصول النادي على 16 مليون دولار طيلة مدة العقد (50 مليون دينار تونسي)، بحسب مصدر من النادي الإفريقي، علمًا أنه قد تم أيضًا تحويل جزء من المبلغ إلى حسابات النادي يوم الجمعة الماضي.





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وسيكون تجديد العقد مرتبطًا بعدّة شروط من بينها النتائج الرياضية للفريق وأهمها التواجد في المراكز الأولى في الترتيب، مع شرط الاستقرار الإداري من خلال تواجد هيكل دخيل على رأس الهيئة المديرة، بحسب ما أكده مسؤول من النادي الإفريقي لموزاييك.



ومن المنتظر أن يصل مُمثّل الشركة الأمريكية في الساعات القادمة إلى تونس من أجل الإمضاء على العقد، في انتظار أن يتم أيضًا الإعلان عن عقد الرعاية عبر الصفحة الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي، بحسب ما أفاد به مسؤول من الهيئة التسييرية لموزاييك.