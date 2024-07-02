وزارة النقل: تعيين خولة بالأخضر رئيس مدير عام ديوان البحرية التجارية والموانئ

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أعلنت وزارة النقل عن تكليف خولة بالأخضر، مهندس عام، بمهام رئيس مدير عام ديوان البحرية التجارية والموانئ.



وصدر قرار تعيين بالأخضر بالرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2024 علما وان الديوان الذي أحدث سنة 1965 على شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة مدنية يقوم بالتصرف في الموانئ التجارية التونسية تصرفا مستقلا الى جانب مشمولات السلطة والادارة البحرية.

