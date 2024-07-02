Babnet

وزارة النقل: تعيين خولة بالأخضر رئيس مدير عام ديوان البحرية التجارية والموانئ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6683b8eb938245.52187790_hjminegpolqkf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 09:18 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أعلنت وزارة النقل عن تكليف خولة بالأخضر، مهندس عام، بمهام رئيس مدير عام ديوان البحرية التجارية والموانئ.

وصدر قرار تعيين بالأخضر بالرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2024 علما وان الديوان الذي أحدث سنة 1965 على شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة مدنية يقوم بالتصرف في الموانئ التجارية التونسية تصرفا مستقلا الى جانب مشمولات السلطة والادارة البحرية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290211


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Rom euro_2024 - Ned euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Aus euro_2024 - Tur euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 10:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*