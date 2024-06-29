ألفة بن رمضان: انتظروني في سهرة مهرجان الحمامات..

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تحدّثت الفنانة ألفة بن رمضان في برنامج 'نجوم' على اذاعة موزاييك اليوم السبت 29 جوان 2024 عن مشاركتها في مهرجان الحمامات الدولي هذه الصائفة، مشيرة إلى أنها لم تتقدّم بملفّ لإدارة المهرجان لكن هناك متعهّدي حفلات قاموا بذلك دون علمها.



وأوضحت أنها ستقدّم عرضا يوم 6 جويلية بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، مشيرة إلى أنها ستقدّم أغانيها الخاصة لكنها سترضي طلبات جمهورها الذي يحب اللون الطربي.





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وأكدت ألفة بن رمضان أنها قدمت عروضا سابقة في مهرجان الحمامات لكنها لأول مرة ستقدّم حفلا بمفردها هذه السنة.



ولفتت إلى أنها ترفض تقديم حفل في مهرجان قرطاج لمجرّد تقديم أغا طربية لغيرها من الفنانين، مستدركة "قد اقبل ذلك في حفل في المسرح البلدي على سبيل المثال لأنني متمسكة أن الفنان عليه أن يقدّم أعماله الخاصة في مثل هذه السهرات".

وأكدت ألفة بن رمضان أنها قدمت عروضا سابقة في مهرجان الحمامات لكنها لأول مرة ستقدّم حفلا بمفردها هذه السنة.ولفتت إلى أنها ترفض تقديم حفل في مهرجان قرطاج لمجرّد تقديم أغا طربية لغيرها من الفنانين، مستدركة "قد اقبل ذلك في حفل في المسرح البلدي على سبيل المثال لأنني متمسكة أن الفنان عليه أن يقدّم أعماله الخاصة في مثل هذه السهرات".