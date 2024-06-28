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عَلِمَ بنجاح ابنته وهو في الحجّ: بالأحضان والورود إسراء نصيب صاحبة معدل 20٫01 تستقبل والدها

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Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 22:51 قراءة: 0 د, 21 ث
      
حطت بعد ظهر اليوم، طائرة حجيج ولاية قفصة، على متنها حوالي 260 حاجا وحاجة و كان من بين الحجيج والد التلميذة إسراء نصيب صاحبة معدل 20٫02 في الباكلوريا، التي كانت في استقبال والدها بالورود.
وقال في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، إنّه تأثر حدّ البكاء وهو في البقاع المقدسة، لحظة علمه بحُصول ابنته على هذا المُعدل.


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