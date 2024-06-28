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الدائرة الجنائية المختصة تؤجل النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي...

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Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 22:09 قراءة: 0 د, 26 ث
      
نظرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي ،وقد تم جلب عدد من المتهمين ورفض احمد المالكي المكنى بالصومالي وعدة متهمين اخرين المثول امام الدائرة في حين مثل كل من رياض الورتاني وكرين الكلاعي وعبد الرؤوف الطالبي امام القضاء وطلب هذا الأخير تغيير محاميه ،هذا وتقدم محامي في حق متهم آخر باعلام نيابة وطلب التاخير وقد فوض اعضاء هيئة الدفاع النظر في التاخير شانهم شأن ممثل النيابة العمومية فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.


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