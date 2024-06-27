امام الدائرة الجنائية المختصة في الارهاب : 10 سنوات و6 أشهر سجنا لمتمرد من الجيش السوداني

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باب نات - جلبت أول أمس الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،شاب سوداني وذلك لمحاكمته على خلفية سفره الى ليبيا وتلقي تدريبات عسكرية ثم دخوله الى الأراضي التونسية للقيام بعملية ارهابية.



وتفيد تفاصيل القضية ان الابحاث انطلقت بتاريخ 23 ماي 2022 حيث وردت معلومات بوجود تحركات مشبوهة لشخص سوداني بجرجيس فتم القبض عليه وبالتحري معه وتفحص هاتفه الجوال تم العثور على صور له وهو ممسك بقنايل ومتفجرات ..





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وبين المتهم خلال استنطاقه من قبل رئيسة الدائرة انه كان من المتمردين بالجيش السوداني وقد توجه الى ليبيا نافيا انتمائه لأي تنظيم ارهابي مشددا على برائته من التهم المنسوبة إليه .



أما بخصوص التقاطه لصور وهو ممسك بعبوة اربيجي واسلحة بين انه ألتقطها في السودان لما كان في الجيش .



وقد قررت الدائرة الحكم عليه ب10 سنوات و6 أشهر سجنا .