عماد الحمامي: قيس سعيد رجل صادق ولم يخل بأي التزام قام به والانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها

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نوّه الاثنين 10 جوان، الناشط السياسي عماد الحمامي بصدق واخلاص رئيس الجمهورسة قيس سعيد للوطن مشددا على ان رئيس الجمهورية لم يخل بأي التزام قام به سواء تعلق الأمر بالمواعيد الانتخابية او غيرها من المسائل.



وقال الحمامي ان الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها وهيئة الانتخابات ستشرف عليها بكل شفافية وسيكون هناك تساوي للفرص والحظوظ بين المترشحين.





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وانتقد الحمامي في المقابل المشككين في امكانية تنظيم انتخابات رئاسية وقال " موش معقول الناس الي ضد 25 جويلية وضد رئيس الدولة او لأن لديهم مرشحين يقعدوا باستمرار في عملية تشكيك لأن هذا التشكيك ليس في مصلحة البلاد".



وانتقد الحمامي في المقابل المشككين في امكانية تنظيم انتخابات رئاسية وقال " موش معقول الناس الي ضد 25 جويلية وضد رئيس الدولة او لأن لديهم مرشحين يقعدوا باستمرار في عملية تشكيك لأن هذا التشكيك ليس في مصلحة البلاد".