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مدير الاتصال بوزارة التربية: " أحد المترشحين لاجتياز الباكالوريا قام بوضع بطاقة ذكية تستعمل للغش في علبة عصير"

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Publié le Lundi 10 Juin 2024 - 08:54 قراءة: 0 د, 32 ث
      
كشف منذر عافي مدير الاتصال بوزارة التربية، في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" أن أحد المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا قام بوضع بطاقة ذكية تستعمل للغش في قارورة عصير.
وشدد على ان فرق المراقبة قامت بواجبها للتصدي لهذه الظواهر مؤكدا التصدي للعديد من حالات الغش.
واكد انه خلال اليوم الأول من الباكالوريا تم تسجيل 60 حالة غش، وفي اليوم الثاني تم تسجيل 99 حالة غش إضافة إلى أنه تم تسجيل 72 حالة غش خلال اليوم الثالث.
وقال ان الغش في الباكالوريا يظل موجودا وان الجهات الرقابية تعمل على احباط اغلب العمليات.
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