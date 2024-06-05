سارة الزعفراني الزنزري تستقبل وفدا ممثلا عن شركة SABATCO السعودية المتخصصة في صناعة النّقل الحديدي

استقبلت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 5 جوان 2024، وفدا ممثلا عن شركة SABATCO السعودية المتخصصة في صناعة النّقل الحديدي ، لتبادل وجهات النّظر بخصوص آفاق التعاون لتطوير منظومة النّقل العمومي في تونسوثمّنت الوزيرة الإرادة المشتركة التي تحدو تونس والمملكة العربية السعودية لتطوير الإستثمار في مختلف المجالات لاسيما في قطاع النّقل، مؤكّدة على الاهتمام الكبير الذي توليه الدّولة التونسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي وحرصها على تحقيق الأهداف المرجوّة منه على مستوى التحولات الرقمية والطاقية والإيكولوجية، وعلى انفتاح الوزارة لإرساء شراكات فاعلة لتجسيم المشاريع ذات الصلة وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.