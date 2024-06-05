سارة الزعفراني الزنزري تستقبل وفدا ممثلا عن شركة SABATCO السعودية المتخصصة في صناعة النّقل الحديدي

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استقبلت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 5 جوان 2024، وفدا ممثلا عن شركة SABATCO السعودية المتخصصة في صناعة النّقل الحديدي ، لتبادل وجهات النّظر بخصوص آفاق التعاون لتطوير منظومة النّقل العمومي في تونس
وثمّنت الوزيرة الإرادة المشتركة التي تحدو تونس والمملكة العربية السعودية لتطوير الإستثمار في مختلف المجالات لاسيما في قطاع النّقل، مؤكّدة على الاهتمام الكبير الذي توليه الدّولة التونسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي وحرصها على تحقيق الأهداف المرجوّة منه على مستوى التحولات الرقمية والطاقية والإيكولوجية، وعلى انفتاح الوزارة لإرساء شراكات فاعلة لتجسيم المشاريع ذات الصلة وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وثمّنت الوزيرة الإرادة المشتركة التي تحدو تونس والمملكة العربية السعودية لتطوير الإستثمار في مختلف المجالات لاسيما في قطاع النّقل، مؤكّدة على الاهتمام الكبير الذي توليه الدّولة التونسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي وحرصها على تحقيق الأهداف المرجوّة منه على مستوى التحولات الرقمية والطاقية والإيكولوجية، وعلى انفتاح الوزارة لإرساء شراكات فاعلة لتجسيم المشاريع ذات الصلة وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وحضر هذا الاجتماع كل من المكلف بتسير ديوان الوزيرة والمكلف بتسيير الكتابة العامة بالوزارة الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وممثلي وزارة الشؤون الخارجية ووزارة النّقل ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
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