الرئيس الصيني شي جين بينغ يجري محادثات مع رئيس الجمهورية

أجرى الرئيس شي جين بينغ محادثات في قاعة الشعب الكبرى في بكين مع الرئيس التونسي سعيد، المتواجد في الصين في زيارة دولة. وقبل المحادثات، أقام شي جين بينغ مراسم ترحيب لسعيد في الميدان خارج البوابة الشرقية لقاعة الشعب الكبرىوأكدت وكالة الأنباء الصينية اليوم الجمعة أن بكين وتونس أقامتا شراكة استراتيجية.

وتناول هذا اللقاء علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية والسبل الكفيلة بمزيد تعزيزها وتنويعها خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.وأكد رئيس الدولة على أن تونس تتقاسم مع الصين عديد المبادئ والمثل وهي حريصة على تكثيف العمل المشترك والتنسيق من أجل استشراف فرص تعاون جديدة بين البلدين وإطلاق مشاريع وشراكات استراتيجية في أقرب الآجال في قطاعات ذات أولوية قصوى من بينها الصحة والنقل الحديدي والجوي والبنية التحتية إلى جانب السياحة والمنشآت الرياضية.وشارك رئيس الجمهورية قيس سعيد فجر الخميس في بكين في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي وذلك بحضور الرئيس الصيني شي جينبينغ وقادة دول مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين .وجدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمة ألقاها بالمناسبة دعم تونس اللامشروط شعبا وحكومة للحق الفلسطيني السليب، وفي استرجاع كل أرض فلسطين واقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.