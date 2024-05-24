سفارة تونس بفرنسا ترد على LCI: التضليل الإعلامي رياضة يبرع فيها البعض

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6650304d27a7f7.36605152_helgfnjkqopim.jpg width=100 align=left border=0>

نفت السفارة التونسية بفرنسا ما بثته قناة LCI الإخبارية، يوم الخميس 23 ماي 2024، في برنامجها "24 heures Pujadas" والتي تطرقت الى وجود أعضاء من مجموعة فاغنر الروسيّة في جزيرة جربة.



وأكدت السفارة في بلاغها "أنّ القناة الفرنسية تواصل عملها في التضليل الإعلامي من خلال ترويج معلومات لا أساس لها من الصحة عن تونس دون التحقق من هذه المعلومات مسبقًا من المصادر الرسمية"، مضيفة "التضليل الإعلامي رياضة يبرع فيها البعض".





...



وشددت على أنّ قناة LCI لا تحترم أخلاقيات المهنة التي تحكم العمل الإعلامي بشكل عام، وأن تونس بلد ذو سيادة وسيتمكن بمفرده من السيطرة على كامل أراضيه وحمايتها، حسب بلاغ السفارة.

