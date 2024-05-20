هذا ما قرره القطب المالي في حق مهندس إعلامية تركي و 12 متهما

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جلبت صباح اليوم الإثنين 20 ماي 2024 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي ،3 متهمين من بينهم مهندس إعلامية تركي ،كما مثل في حالة سراح 10 متهمين وذلك لمحاكمتهم على خلفية نشاطهم في مجال الرهان الرياضي وتبييض الأموال ...



وقد طلب بعض المحامين التاخير في حين تبين ان بعض المتهمين ليس لهم محامين للترافع عنهم فقررت الهيئة تأجيل المحاكمة لتسخير محامين لانابة بعض المتهمين وللنظر في مطالب الافراج اثر الجلسة ...