العميد حسام الجبابلي " تم الكشف عن تورط شركات مرخص لها في بيع الحديد لفائدة مصنعين لقوارب الموت"

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كشف العميد حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الإثنين في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" انه تم الكشف عن تورط شركات مرخص لها في بيع الحديد لفائدة مصنعين لقوارب الموت".

وشدد على ان تلك الشركات المرخص لها تورطت في تدليس الوثائق لتزويد شبكات التهريب بالحديد لصناعة قوارب الموت.

وأضاف "تم تفكيك 35 شبكة متورطة في تهريب البشر عبر قوارب الموت و 25 معمل عشوائي لتصنيع تلك القوارب".

وشدد في المقابل على أنه منذ بداية السنة إلى غاية شهر ماي تم تسجيل 2500 عودة طوعية لأفارقة جنوب الصحراء موضحا أن هناك بعض البلدان عبرت عن رغبتها في إعادة منظوريها، مشيرا إلى أن العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين تكون بالتنسيق مع الهلال الأحمر والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب.



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