وصول ناقلة نفط روسية إلى خليج ماتانساس في كوبا

وتحمل الناقلة 100 ألف طن من النفط الخام، في إطار مساعدات إنسانية تقدمها موسكو إلى هافانا، في وقت تعاني فيه الجزيرة الكوبية من شح في موارد الطاقة نتيجة تشديد العقوبات الأمريكية.ويأتي وصول الناقلة الروسية بعد تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها عدم اعتراضه على إرسال أي دولة، بما فيها روسيا، للنفط إلى كوبا، مراعاة للاحتياجات الأساسية للسكان، لكن ترامب اعتبر في الوقت ذاته أن هذه الإمدادات لن تغير من واقع الأزمة الكوبية شيئا.ويوم أمس أعلنت وزارة النقل الروسية وصول ناقلة النفط "أناتولي كولودكين" إلى كوبا، وعلى متنها 100 ألف طن من النفط الخام في إطار مساعدات إنسانية من موسكو لهافانا.ويواصل الحصار النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة خنق كوبا، متسببا في انقطاعات يومية للكهرباء، ونقص حاد في الوقود، وارتفاع كبير في الأسعار، إضافة إلى تدهور واضح في الخدمات الصحية، وقد أثارت هذه السياسة انتقادات دولية واسعة، من بينها الأمم المتحدة، التي ترى أن واشنطن تفاقم الأزمة الإنسانية في الجزيرة.