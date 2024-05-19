برنامج مباريات اليوم في كأس تونس

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تجرى عشية اليوم الاحد 19 ماي المباريات المتبقية من الدور الثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم وفي ما يلي البرنامج الكامل :
في بن جنات بدون حضور جمهور:
في بن جنات بدون حضور جمهور:
الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس: الحكم اشرف الحركاتي
في ساقية الدائربدون حضور جمهور:
تقدم ساقية الدائر - النادي البنزرتي: الحكم نعيم حسني
في بن عروس:
سبورتينغ بن عروس - شبيبة العمران: الحكم علي مختار
في الشاذلي زويتن:
الاولمبي الباجي - امل جربة: الحكم محمد علي قروية
يذكر وان النادي الافريقي والنجم الساحلي و مستقبل المرسى والملعب التونسي قد حجزوا اماكنهم في الدور ربع النهائي في انتظار اكتمال المشهد عشية اليوم.
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