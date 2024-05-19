برنامج مباريات اليوم في كأس تونس

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تجرى عشية اليوم الاحد 19 ماي المباريات المتبقية من الدور الثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم وفي ما يلي البرنامج الكامل :



في بن جنات بدون حضور جمهور:





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الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس: الحكم اشرف الحركاتي



في ساقية الدائربدون حضور جمهور:

تقدم ساقية الدائر - النادي البنزرتي: الحكم نعيم حسني



في بن عروس:

سبورتينغ بن عروس - شبيبة العمران: الحكم علي مختار



في الشاذلي زويتن:

الاولمبي الباجي - امل جربة: الحكم محمد علي قروية



يذكر وان النادي الافريقي والنجم الساحلي و مستقبل المرسى والملعب التونسي قد حجزوا اماكنهم في الدور ربع النهائي في انتظار اكتمال المشهد عشية اليوم.