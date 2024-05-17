هذا ما قرره القضاء في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي...

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نظرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي وقد قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 28 جوان المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة وقد فوض اعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد ومحامو المتهمين والنيابة النظر في التاخير .



يذكر ان المتهم رياض الورتاني ومتهم ثاني فقط مثلا امام القضاء في حين رفض بقية المتهمين الصعود لجلسة المحاكمة من بينهم الارهابي الخطير احمد المالكي المكنى بالصومالي....

