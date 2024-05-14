الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في اختتام الجلسة الافتتاحية لوزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية ال33: ما تقوم به " اسرائيل" في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني

ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذا الصدد الى ان الاستقرار الاقليمي يظل هشا وقابلا للانفجار، طالما ظلت القضية الفلسطينية قائمة دون حل، وان إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما السبيل الحقيقي الوحيد لتحقيق استقرار اقليمي طال انتظاره"، مشيرا الى انه "رغم الحزن والالم من جراء الجرائم البشعة والمشينة للاحتلال، الا اننا نشعر في نفس الوقت بالرضا لهذا المشهد العالمي غير المسبوق من الوعي والادراك لدى جيل جديد على امتداد العالم، يرى الامور كما هي، ويدرك ان ما يجري في فلسطين جريمة ليست مرتبطة بالسابع من اكتوبر".واعلن ابو الغيط ان العمل قائم في اطار الجهد العربي للتحرك على مستويين اثنين،يهم الاول، الوقف الفوري لاطلاق النار واغاثة اهل غزة ودعم صمودهم على ارضهم بالتصدي لمخطط التهجير المرفوض عربيا ودوليا، فيما يتعلق المستوى الثاني بالعمل من اجل تحقيق رؤية حل الدولتين، وخلق مسار لا رجعة فيه لاقامة الدولة الفلسطينية على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يستدعي تكثيف العمل لحشد التأييد للاعتراف بفلسطين يفضي الى تنظيم مؤتمر دولي تشارك فيه كافة الاطراف المقتنعة بحل الدولتين والراغبة في تعزيز فرص تحقيقه".وقد انطلقت اشغال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني بعد تسلمه الرئاسة من نظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان بن عبد الله .ورغم سيطرة الوضع في غزة والقضية الفلسطينية على جدول اعمال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، فقد تم التطرق الى تدهور الوضع في السودان والتاكيد على انه محل متابعة بالنظر لتداعياته على الامن القومي العربي، مع التاكيد على ضرورة ايقاف الحرب المستعرة في السودان منذ اكثر من عام، فضلا عن التطرق الى الأوضاع في كل من ليبيا واليمن وسوريا ، حيث من المتوقع اصدار قرارات بشانها في ختام اعمال قمة البحرين.يذكر ان جدول اعمال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب تضمن 8 بنود رئيسية، تشمل مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية والامنية والتعاون العربي مع الهياكل الدولية والاقليمية ، من ذلك تقرير رئاسة القمة العربية الثانية والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الامين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك.