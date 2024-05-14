نبيل عمار يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالبحرين

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ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، اليوم الثلاثاء ، الوفد التونسي المشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الثالثة والثلاثين والمنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة

ومثّل الاجتماع ، وفق بلاغ للوزارة، مناسبة عقد خلالها الوزراء جلسة تشاورية فيما بينهم تطرقت لأهم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

كما نظر الاجتماع في مشاريع القرارات المتعلقة بمختلف مجالات التعاون العربي المشترك المزمع عرضها على القمة العربية التي تستضيفها مملكة البحرين غدا الخميس

