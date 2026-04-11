الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز: إنقطاع التيار الكهربائي غدا الأحد ببعض المناطق بولاية المهدية

أعنلت الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز، السبت، عن إنقطاع التيار الكهربائي، غدا الأحد، ببعض المناطق بولاية المهدية،بسبب أشغال الصّيانة، وذلك من السّاعة الثامنة والنصف صباحا إلى السّاعة الواحدة ظهرا.وسيشمل إنقطاع التيار الكهربائي مدينة الشابة إنطلاقا من منطقة الفراحتة إلى مفترق محطة الوقود "الحمزي"، وقصور الساف- طريق سلقطة إنطلاقا من مقهى" OPERA" إلى المدرسة الإعدادية بسلقطة.وسيقع إرجاع التيّار الكهربائي،وفق بلاغ صادر عن الشركة، بدون سابق إنذار حسب إنتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة.