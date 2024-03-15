إيمان قزارة : لم نعرف الاسم الحركي للقضقاضي الا بعد مرور 11 سنة من عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد

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باب نات - افادت اليوم الجمعة 15 مارس 2024 ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ،خلال مرافعتها في الملف امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،انه لم يتم معرفة الاسم الحركي لمنفذ عملية الاغتيال كمال القضقاضي الا بعد مرور 11 سنة على العملية حيث تبين انه مكنى بوليد" وانه كان يغضب لمناداته بكمال أو القضقاضي .



واكدت قزارة ان تنظيم انصار الشريعة المحظور ينظوي تحت لواء تنظيم القاعدة وانه كان يتلقى اموال ضخمة من الخارج وان التنظيم الارهابي المذكور كانت له اذرع سياسية في تونس توفر له الحماية مشيرة الى ان معظم المتهمين كانوا يتنقلون بحرية ويتم اطلاق سراحهم على غرار أبو عياض الذي تم ايقافه من قبل الوحدات الامنية لكن بعد ذلك أطلق سراحه ....

أخبار ذات صلة: الثلاثاء القادم : هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تستكمل مرافعاتها...

افادت اليوم الجمعة 15 مارس 2024 ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ،خلال مرافعتها في الملف امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،انه لم يتم معرفة الاسم الحركي لمنفذ عملية الاغتيال كمال القضقاضي الا بعد مرور 11 سنة على العملية حيث تبين انه مكنى بوليد" وانه كان يغضب لمناداته بكمال أو القضقاضي .واكدت قزارة ان تنظيم انصار الشريعة المحظور ينظوي تحت لواء تنظيم القاعدة وانه كان يتلقى اموال ضخمة من الخارج وان التنظيم الارهابي المذكور كانت له اذرع سياسية في تونس توفر له الحماية مشيرة الى ان معظم المتهمين كانوا يتنقلون بحرية ويتم اطلاق سراحهم على غرار أبو عياض الذي تم ايقافه من قبل الوحدات الامنية لكن بعد ذلك أطلق سراحه ....

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يذكر انه تم خلال جلسة يوم الجمعة الماضي، استنطاق المتهم محمد امين القاسمي، سائق الدراجة النارية الذي تولى نقل كمال القضقاضي اثر اطلاقه النار على الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013، وقتل القضقاضي يوم 4 فيفري 2014 في عملية تبادل اطلاق نار بجهة رواد.

يشار الى ان الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد استانفت النظر في هذه القضية في 6 فيفري الفارط باستنطاق المتهمين ..