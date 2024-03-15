قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد: جلب جميع المتهمين و الشروع في الاستماع لمرافعات اعضاء هيئة الدفاع ...

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باب نات - نظرت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد ،وقد تم جلب جميع المتهمين الموقوفين ورفض كل من الصومالي و3 متهمين اخرين الصعود الى جلسة المحاكمة اثر ذلك تم اعطاء الكلمة لهيئة الدفاع ،حيث اكد الاستاذ جمور ان شكري بلعيد كان مهددا بالتصفية الجسدية وقد كانت تتم الدعوى لتصفيته وتكفيره وانه كان يتلقى رسائل مشفرة منها " ابعد عن النهضة " سليم شاد النهضة ".



واكد جمور ان عميد المحامين السابق شوقي الطبيب اتصل بوزير الداخلية علي العريض واخبره انه يتعرض للتهديد والتصفية وان مجموعة مسلحة خلال سنة 2012 هددوه بالتصفية ،وبين جمور أنه اتصل بعلي العريض واخبره بتلك الواقعة فقال له حرفيا " عندك بطاقات التعريف متاعهم ؟؟؟" .....

وبين جمور ان الشهيد تعرض ايضا للتهديد بالتصفية في ولاية الكاف وقد تدخل الجيش لحمايته .



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وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت في جلستها الماضية المنعقدة في 12 مارس، تأجيل جلسة المحاكمة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد الى اليوم الجمعة 15 مارس الجاري. وذلك بسبب عدم حضورالفريق التلفزي التابع للتلفزة الوطنية المكلف بتوثيق المداولات، وفق ما ذكرته رئيسة الجلسة ، دون تقديم اسباب غياب الفريق التلفزي .

يذكر في هذا الصدد ان فريقا تلفزيا قام بتصوير مداولات الجلسات السابقة لهذه القضية .



يذكر انه تم خلال جلسة يوم الجمعة الماضي، استنطاق المتهم محمد امين القاسمي، سائق الدراجة النارية الذي تولى نقل كمال القضقاضي اثر اطلاقه النار على الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013، وقتل القضقاضي يوم 4 فيفري 2014 في عملية تبادل اطلاق نار بجهة رواد.

يشار الى ان الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد استانفت النظر في هذه القضية في 6 فيفري الفارط باستنطاق المتهمين ..



يتبع يتبع