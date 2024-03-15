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باب نات - افاد عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد المحامي الناصر العويني خلال مرافعته اليوم الجمعة 15 فيفري 2024 في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ان القضقاضي نفذ عملية الاغتيال وتنقل بكل حرية على متن الفيسبا وتوجه الى جبل الشعانبي وشارك في عملية ذبح الجنود بالشعابي ،مبينا ان حركة النهضة سحلت الشهيد شكري بلعيد سياسيا وحرضت عليه في عدة مناسبات من خلال تصريحات لوزير الداخلية الاسبق علي العريض والقيادي بالنهضة الحبيب اللوز .....



واكد العويني ان هيئة الدفاع تعرضت لعدة عراقيل خلال مباشرتها الملف واصفا جريمة الاغتيال بأنها جريمة دولة بإمتياز لأنه شاركت فيها اجهزتها الأمنية والقضائية على حد تعبيره.

أخبار ذات صلة: الثلاثاء القادم : هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تستكمل مرافعاتها...

افاد عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد المحامي الناصر العويني خلال مرافعته اليوم الجمعة 15 فيفري 2024 في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ان القضقاضي نفذ عملية الاغتيال وتنقل بكل حرية على متن الفيسبا وتوجه الى جبل الشعانبي وشارك في عملية ذبح الجنود بالشعابي ،مبينا ان حركة النهضة سحلت الشهيد شكري بلعيد سياسيا وحرضت عليه في عدة مناسبات من خلال تصريحات لوزير الداخلية الاسبق علي العريض والقيادي بالنهضة الحبيب اللوز .....واكد العويني ان هيئة الدفاع تعرضت لعدة عراقيل خلال مباشرتها الملف واصفا جريمة الاغتيال بأنها جريمة دولة بإمتياز لأنه شاركت فيها اجهزتها الأمنية والقضائية على حد تعبيره.

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يذكر انه تم خلال جلسة يوم الجمعة الماضي، استنطاق المتهم محمد امين القاسمي، سائق الدراجة النارية الذي تولى نقل كمال القضقاضي اثر اطلاقه النار على الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013، وقتل القضقاضي يوم 4 فيفري 2014 في عملية تبادل اطلاق نار بجهة رواد.

يشار الى ان الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد استانفت النظر في هذه القضية في 6 فيفري الفارط باستنطاق المتهمين ..