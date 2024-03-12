بسبب التلفزة الوطنية... تاجيل قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg width=100 align=left border=0>

جلبت صباح اليوم الثلاثاء 12مارس 2024الوحدات الامنية تحت حراسة مشددة جميع المتهمين في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد في حين رفض الصومالي وسائق الدراجة النارية محمد أمين القاسمي و3متهمين اخرين الصعود لجلسة المحاكمة وفضلوا البقاء في غرفة الايقاف بالمحكمة.



كما حضر جميع المتهمين المحالين بحالة سراح عدا المتهم حمزة العرفاوي الذي تم الاحتفاظ به على ذمة قضية ذات صبغة ارهابية بالعوينة.





...



وحضر محامو هيئة الدفاع عن الشهيد ومحامو المتهمين وطلبت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة الجمعة المقبل لحضور مؤسسة التلفزة الوطنية لمواصلة تغطية الجلسة ففوض المحامون والنيابة النظر...

