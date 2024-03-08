ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد ... سائق الدراجة النارية : القضقاضي لا ينتمي لانصار الشريعة وعملية الاغتيال كانت جاهزة

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باب نات - افاد المتهم محمد أمين القاسمي سائق الدراجة النارية الذي نقل على متنها الارهابي كمال القضقاضي متفذ عملية الاغتيال خلال استنطاقه امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب ،انه لا يتبنى الفكر الجهادي ،ولا ينتمي لتنظيم انصار الشريعة ،مبينا انه كون مجموعة تتكون من سلمان المراكشي وكمال القضقاضي واخرين للرصد والسرقات والقيام بعمليات سطو وكان يشرف عليها القضقاضي مؤكدا ان الهدف كان لجمع الغنيمة والاموال وانه بالنسبة له كان يريد أخذ نصيبه من تلك العمليات .



وباستفساره ما الغاية من جمع الغنيمة افاد انه هناك عديد الأطراف تولت نهب الاموال في تونس دون وجه حق وعليه فانه من حقهم استرجاعها لخاصة انفسهم ...





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واضاف المهتم انه غضب من كمال القضقاضي لأنه لم يمكنه من سلاح ناري لحماية نفسه، كما اختفى عن الانظار أثر عملية الاغتيال دون أن يوفر له مكان يختبأ فيه ... وبين انه كان يظن ان عملية الترصد كانت بهدف تتبع شخص بحوزته اموال لسلبه وليس لاغتياله وقد تمسك بتصريحاته السابقة مبينا انه لا يعرف الشهيد شكري بلعيد بل يعرف حمة الهمامي فقط نافيا عقده لأي اجتماع داخل محله المعد لبيع الالمنيوم وان عملية الاطاحة به كانت بعد اغتيال الشهيد كانت خلال توجهه للقيام بأعمال تركيب نوافذ لاحدى المدارس الامنية .



واكد المتهم انه كلما تعرض للتعذيب اختلق روايات متعددة وليست حقيقية وان أحد الضباط هدأ من روعه وعامله بانسانية ومس جانبه النفسي خاصة لما شاهده أثناء عملية تفتيش منزله يقبل ابنه فاعترف له بتفاصيل العملية .



واكد المتهم انه بخصوص عملية الاغتيال فقد شعر انها كانت جاهزة خاصة وانه بعد اطلاق النار مباشرة على الشهيد قدمت سيارة الاسعاف مشيرا الى ان القضقاضي مورست عليه ضغوطات لتنفيذ العملية بسرعة ...