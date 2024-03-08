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وزيرة الإقتصاد والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بتونس يستعرضان التعاون الجاري وبرامج العمل للفترة القادمة

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Publié le Vendredi 08 Mars 2024 - 21:51 قراءة: 0 د, 51 ث
      
كانت مختلف أوجه التعاون القائم بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي( PNUD) والمشاريع الجاري تنفيذها وبرامج العمل للفترة القادمة، أبرز محاور اللقاء الذي جمع يوم الجمعة 08 مارس 2024 وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ب Céline Moyroud الممثلة المقيمة للبرنامج بتونس.

وتم التطرق خلال اللقاء الي اهم البرامج والمشاريع التي تحظى بدعم فني من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي والتي تشمل عددا من المجالات الهامة على غرار التمكين الإقتصادي للمرأة والتنمية المحلية ودعم الإستثمار في الإقتصاد الأخضر .

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كما تم التعرض الى مساهمات البرنامج في مجالات أخرى ذات العلاقة باهداف التنمية المستدامة (ODD) إلى جانب إنجاز عدد من الدراسات المهمة لا سيما الدراسة الخاصة بالاقتصاد غير المنظم وسبل واليات ادماجه في الإقتصاد المنظم ، هذا بالإضافة إلى الدعم الفني المقدم لفائدة برنامج تطوير منظومة الإحصاء وغيرها من البرامج الاخرى.

وثمنت فريال الورغي السبعي الجهود المبذولة من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي لدعم البرامج التنموية بما يساهم في انجاحها ، مؤكدة على أهمية المتابعة في تنفيذ مخرجات الدراسات المنجزة وتوصياتها بالتعاون مع الأطراف المعنية حتى تتحقق الأهداف المرجوة من هذه الدراسات.


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