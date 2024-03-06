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وزيرة العدل تستقبل وزير العدل اللبناني

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Publié le Mercredi 06 Mars 2024 - 14:25 قراءة: 0 د, 34 ث
      
استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال، ظهر اليوم بمقر الوزارة، هنري خوري، وزير العدل اللبناني، الذي يؤدّي زيارة إلى بلادنا، وقد كان مرفوقا ب طوني فرنجية سفير جمهورية لبنان بتونس، و بحضور رئيس ديوان وزيرة العدل وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية. ومثّل اللّقاء مناسبة للتباحث في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التأكيد على أهمية تعزيز فرص التعاون بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي.
كما تمّ التباحث حول سبل تطوير مجالات التعاون القضائي بين الطرفين من خلال العمل على تطوير ومراجعة "الاتفاقية بشأن تبادل التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية والجمهورية اللبنانية " المبرمة بين البلدين ببيروت في 28 مارس 1964 و المصادق عليها بتونس في 16 مارس 1966.


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