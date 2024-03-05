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الاحتفاظ بعضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر مريم ساسي‎

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Publié le Mardi 05 Mars 2024 - 07:16 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلنت ليلة الاثنين 4 مارس، هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنه تم الاحتفاظ بعضو الديوان السياسي للحزب مريم ساسي لمدة 48 ساعة.

وأوضحت هيئة الدفاع أن مريم ساسي ستحال أمام وكيل الجمهورية في اقصى تقدير صبيحة الاربعاء وسيقرر في شأنها ما يراه صالحا في علاقة بالملف المتعلق بمكتب الضبط بقصر قرطاج وهو ملف فارغ حسب تقدير هيئة الدفاع.


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